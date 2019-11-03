Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalarda, cezaevi firarisi olan ve 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi N.D isimli şahıs polisleri görünce kaçmaya başladı. Ekipler uzun süren kovalamaca sonunda ekipler, kaçan N.D isimli şahsı Hacıbaba Mahalleli'nde yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.