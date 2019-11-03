Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'tan Ortaköy istikametine giden özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 5 yaralı
03.11.2019 - 17:43 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da, özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Özel halk otobüsü kaza,istanbul,
660314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660314.aspx
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