Olay, Bafra ilçesinin Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Keskin (55) ağaç budamak için çıktığı 3 katlı evin satısında kalp krizi geçirdi. Çatıda arkadaşlarının yanında olduğu yere yığılıp kalan Keskin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağaç budamak için çatıya çıkmıştı... Bir anda arkadaşlarının önünde yere yığılıp öldü!
03.11.2019 - 18:57 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi arkadaşlarıyla birlikte ağaç budamak için çıktığı çatıda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ağaç,budama,çatı,story_,
660332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660332.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER