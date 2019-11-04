Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Adına bazıları ‘efsane alışveriş günü’ diyor, bazıları ‘indirim çılgınlığı’... Türkiye’de son yıllarda kasım ayının ilk haftası bu indirim festivalleriyle, çılgınlığıyla geçiyor ama biraz farkla... Geçtiğimiz yıl yapılan kampanyalarda ‘sözde’ indirimlerin öne çıktığını görmüştük. Yani bir ürünün fiyatını önce 2’ye katlayanlar, daha sonra ‘yarı yarıya indirdik’ diye aynı fiyattan satışa sundu. Bazıları fiyatı bile yükseltti. Elbette gerçek indirim uygulayanlar, indirim günleri gelmeden kuponlar vererek indirimi zaten vadedenler de var ama siz yine de dikkat edin.

Geçmiş yılın tecrübelerinden esinlenerek şöyle bir örnek vermek istiyorum: Diyelim ki almak istediğiniz, ihtiyacınız olan bir ürün var. Önce onu belirleyin. Sonra o ürünün fiyatını internetten karşılaştırmalı olarak öğrenin. En ucuz ve pahalısını da bulun.

Beklenecek bir ihtiyaçsa, şu çılgın günleri bekleyin. O gün o ürünün fiyatını ‘indirim yaptık’ diyen siteden başlayarak inceleyin, gerçekten daha ucuzsa işte o zaman alın. Değilse, indirim tuzaklarına düşmeyin. Ayrıca siz o ürünün ilk fiyatını öğrenip belgelendiririrseniz, o fiyat başlangıç fiyatı olur ve satıcı, elinizdeki o fiyat üzerinden vadettiği kadar indirimle size satmak zorundadır, bu hakkı da bilin.