Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Istanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'il Müdürlüğümüze, Istanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ispanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ispanak, evlerden ise pişmiş ispanak yemeği numunesi alınmıştır. Alnan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ispanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir.

Zehirlenmeye ispanaklara karışan patlhicangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. il Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ispanak satın aldıkları isletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alinan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkimızın tüketecekleri tüm gidaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.' denildi.