Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından emekli olup kesin dönüş yapan 76 yaşındaki Mehmet Seven, eşi ile birlikte pazara gitti.

İPLE EVİNE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN, BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Pazardan dönünce evin anahtarını içeride unuttuğunu fark eden 4 çocuk babası Mehmet Seven, 3. katın balkonunun demirine bağladığı iple 2. kattaki evinin balkonuna girmeye çalışırken tuttuğu ip elinden sıyrılarak beton zemine düştü.



KURTARILAMADI

Ağır yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Seven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.