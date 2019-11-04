Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşıyor. Trabzon’da bugünlerde fiyatı 5 TL’ye kadar inen hamsi vatandaşların umudu olurken tezgâhları boydan boya hamsi süslüyor.

Balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu tezgahları tamamıyla hamsinin aldığını ifade ederek “Palamudun, çinekopun, istavritin, mezgitin yerini tamamıyla hamsi süsledi diyebiliriz. Şu an rağbet hamsiye, fiyatlar da çok uygun. Geçen seneye oranla fiyatı hiç bu kadar gerilemedi. Hamsi bazen seyrini değiştiriyor.

Bazen 15-20’yi görüyor bir anda da 5 TL’ye kadar geriliyor. Hamsinin iriliğine göre de fiyatı değişiyor. Hamsi bol olduğu sürece tezgâhlara yansıyor, dolayısıyla vatandaşı da memnun ediyor. Bu hamsi sadece Trabzon’la sınırlı değil. 81 milyon nüfusumuza bu hamsi gidiyor. Hamsi genellikle bu aylara özgün bir balık. Belirli bir süresi vardır. Bu hamsi bugün var yarın olmayabilir garantisini kimse bilemez. Hamsinin şu an tam ayındayız” dedi.

Balıkçılardan Sinan Sayar da özellikle son 2-3 gün hamsinin bol geldiğini belirterek “Hamsi son iki üç güne oranla bugün daha bol. Fiyatı 5-10 TL arasında değişiyor. Hamsi bol olduğu zaman fiyatlar düşüyor, az olunca da yükseliyor. Hamsi bu sene bol. Havalar soğuyunca hamsi kendini toparladı. Önümüzdeki günlerde daha iri hamsi bekliyoruz. Son yılların en bereketli sezonu diyebiliriz. Bu sezon Palamudun olmayışı hamsiyi bollaştırdı. İlk çıktığı zaman biraz inceydi ancak şimdi tombullaştı. Biraz daha irileşecek diye düşünüyoruz. Şu anda bol sofraların bereketi arttı” diye konuştu.

Vatandaşlar hamsinin geçen seneye oranla bol ve fiyatının da gayet uygun olduğunu belirterek memnun olduklarını söylediler.