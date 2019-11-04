İstanbul’da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ’da da aynı olay meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 20 kişi yedikleri ıspanak yemeğinden sonra çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da da 2 kişi benzeri şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ’a da sıçradı
04.11.2019 - 14:06 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri Tekirdağ’a da sıçradı. Tekirdağ’da 22 kişi ıspanak yedikten sonra çeşitli şikayetlerle hastanelere başvuruda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,ıspanak zehirlenmesi,
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