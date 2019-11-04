Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle eski Devlet Hastanesi Caddesinde meydana geldi. Ağaçta mahsur kalan kediyi kadınlar fark etti. Kedinin mahsur kaldığını gören kadınlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından beslenen kedi, daha sonra bırakıldı.
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
04.11.2019 - 18:10 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,
660523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660523.aspx
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