Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Sınır Güvenliği Teşkilatı, Ukrayna’nın Romanya sınırında güvenlik güçlerince yapılan operasyon sonucu 11 çuvala saklanmış 270 kilo kehribar ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Elde edilen istihbaratlar sonucu Gudya sınır kapısında bir grup tarafından yasadışı yollarla kaçırılmaya çalışılan 270 kilo kehribar, sınır ekiplerince yakalanmıştır. Bu tür eylemlerin ilerde de yapılmasını engellemek için çalışmalar sürmektedir ve yakalanan malzemeler Mukaçeva sınır müfrezesi tarafından incelenmektedir” denildi.