Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube ekipleri Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.