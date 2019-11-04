Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube ekipleri Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı
04.11.2019 - 21:29 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te insan tacirlerine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, otobüs terminalinde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 göçmen yakalandı.
Etiketler : Gaziantep,kaçak göçmen,
660568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660568.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER