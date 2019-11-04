Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olan Hasan Şahin’e ait inek, yeni yapılmakta olan üniversite inşaatındaki rögar kuyusuna düştü. İnek, itfaiye ve fen işleri ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu kepçe yardımıyla rampa yapılan kuyudan kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibi Hasan Şahin’e teslim edildi.
Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
04.11.2019 - 22:04 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Merzifon ilçesinde açılan rögar çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amasya,
660577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660577.aspx
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