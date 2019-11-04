Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Ninel Sumudica, “Çok büyük bir 3 puan kazandık. Ama bu 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Fiziksel olarak iyi değildik. Haftanın içi kupa maçı oynadık ve buradaki 5-6 futbolcu oynamıştı. Bu sebepten takımı yenileyemedim. Sakat ve cezalı çoktu. İki kadro kurmak için yeterli derinliğe sahip değilim. Bazen Allah size yardım ediyor. Son dakikada attığımız gol ile kazandık. Antrenmanda çalıştığımız organizasyondan golü bulduk. 15 puan yaptık. Takımımız çok az rahatladı. Cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray maçına odaklanacağız” ifadelerini kullandı.