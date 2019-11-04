Beşiktaş'ta durağa dalarak 1 kişinin ölümü ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet Karakuş tutuklandı
Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför tutuklandı
04.11.2019 - 23:11 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 23:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta durağa dalarak 1 kişinin ölümü ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet Karakuş tutuklandı
Etiketler : Beşiktaş,
660592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660592.aspx
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