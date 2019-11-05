Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Restorasyonu devam eden Beyazıt Camii’nin, 51 parçadan oluşan bin 784 metrekarelik el dokuması 130 yıllık halısı da elden geçiriliyor. II. Abdülhamid Han Dönemi’nde 1889 yılında Hereke Fabrikasında dokunan halının, restorasyon ve konservasyonu iki senedir hummalı bir şekilde devam ediyor. Çırağan Restorasyon ve Konservasyon firması tarafından 4 milyon 485 bin TL bedelle yapılan çalışmada şu ana kadar beş tona yakın yün, 700 kilogram da pamuk iplik kullanıldı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı “Bu halılar çok önemli. Niye? 1889 hem Fatih Camii hem de Beyazıt Camii halıları Hereke’de kurulan fabrikada II. Abdülhamid Han döneminde dokundu. Bu halılar serildikten sonra 130 senedir ibadet edilen bir halının üzerinde secde ediliyor olacak. Bu gerçekten çok önemli bir zenginlik diye düşünüyorum. Şu an çalışmalar 50 kişilik uzman ekip tarafından yürütülüyor. Beyazıt Camii’ni 2020 yılının ramazan ayında ibadete açmayı planlıyoruz. Restore edilen halılar da yerine serilmiş olacak” diye konuştu.