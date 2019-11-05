Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kombi bakım döneminin başladığını belirten tüketici dernek yetkilileri, vatandaşları, bakım yaptırırken parasından ve kombisinden olmaması için uyarıyor.

Dernek yetkilileri, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını veya internete bu şekilde ilan verdiğini kaydederek, yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını vurguluyor. Bu kimselerin zaman zaman sağlam kombiyi bozukmuş gibi gösterip yeni ürün satmaya çalıştığını anlatan yetkililer, sıcak bir kış geçirmeyi amaçlarken dolandırılmamaları konusunda tüketicilerden dikkatli olmasını istiyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların, kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla kombilerini bakımdan geçirmeye başladığını söyledi.

Kombi bakımlarının yapılmasının can ve mal kaybı riskine karşı önemli olduğunu vurgulayan Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış ayının yaklaşması nedeniyle, can ve mal kaybı riskine karşı kombi bakımlarının yapılması için servislere müracaat eden vatandaşlarımız yetkisiz ve haksız kazanç peşinde koşan dolandırıcıların ağına düşmeye başladı. Kombi bakım dönemini fırsat bilen yetkisiz ancak yetkili görünümlü dolandırıcılar kombi sahiplerini arayarak, uygun fiyata bakım yapacaklarını belirtiyor. Kombi bakımlarını yaparken, bazı parçaların değişmesi gerektiğini ifade eden bu kişiler, kombi bakımının yanı sıra ürün ve ürünü değiştirmek için ayrı ayrı ve yüksek ücret alıyor."

YÜKSEK BAKIM ÜCRETİ, OLMAYAN ARIZA, GEREKSİZ ÜRÜN DEĞİŞİMİ...

Koçal, dolandırıcıların özellikle arama motorlarına ve sosyal medya araçlarına reklam verdiğini belirterek, ayrıca afiş ve benzeri basılı materyallerle tüketicilere ulaştıklarını anlattı. Tüketicilerin bu kişileri yetkili servis zannederek aradığını dile getiren Koçal, "Bu kişiler sadece yüksek ücret talep etmiyor. Bazıları öyle olmadığı halde, 'kombi arızalı' diyor. Hatta bazıları da kombinin orijinal parçasını çıkartıp eski, kullanılmış parça takıyor." dedi.

Koçal, kombi bakımında ve parça değişiminde yüksek fiyat, gereksiz yere ürün değiştirme, olmayan arızanın tamir edildiği iddiasıyla para alma gibi konularda şikayetlerin arttığını vurguladı.

"YETKİLİ SERVİS, KOMBİ ALINAN FİRMADAN ÖĞRENİLMELİ"

TÜDEF Genel Başkanı Koçal, bu gibi mağduriyetler yaşamamak için bakım yaptıracak tüketicinin yetkili servisi, kombiyi aldığı firmanın şubesinden veya internet sitesinden öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi. Buralardan alınacak numaralar üzerinden yetkili servis çağrılmasını isteyen Koçal, "Tüketiciler, 'kombinizin bakımını uygun fiyata yapalım', 'yetkili servis, uygun fiyat' gibi reklam ve telefonlara itibar etmesinler." diye konuştu.

Koçal, "Vatandaşlar, kombi bakımlarında değişen parça var ise mutlaka o parçayı teslim almalı. Kombi bakımı sonrası yapılan işlemlerin yazılı olduğu servis bakım formu talep edilmeli." ifadelerini kullandı.

Kombilerin bakımı sırasında yedek parça değişimi söz konusu olursa o ürünün bir yıl garantisinin bulunduğuna dikkati çeken Koçal, "Yapılan servis hizmeti de bir yıl garantilidir. Aynı arıza bir yıl içerisinde tekrar yaşanırsa servis hiçbir ücret almadan arızayı gidermek zorundadır." dedi. Koçal, zaman zaman kombinin arızasının yerinde giderilemediğini ve servise götürülmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür durumlarda servis fişine tespit edilen arıza yazılarak, fişin tarihli imzalı bir suretinin vatandaşa verilmesi ve arızanın 20 iş gününde giderilmesi yasal zorunluluktur." dedi.

Vatandaşların yetkisiz, merdiven altı servisleri dikkate almaması, garanti kapsamında olan kombilerin mutlaka kullanım kılavuzunda belirtilen kurallara göre kullanılması gerektiğini dile getiren Koçal, yeni alınan kombilerin montajının yetkili servise yaptırılması gerektiğini söyledi.

"MUTLAKA SERVİS FİŞİ ALINMALI"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, garanti kapsamındaki ürünlerin bakım ve tamirinin mutlaka yetkili servis vasıtasıyla yaptırılması gerektiğini söyledi. Yetkili servis olarak kendilerini tanıtanlardan iş yeri kimlik belgesi istenmesi ve gelen elemanların yetkili servisten mutlaka teyit edilmesi gerektiğini dile getiren Küçük, yapılan işlemle ilgili servis fişi alınması ve yapılan işlemlerin servis fişine eksiksiz yazılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Küçük, servis sonrası ödenen ücretler için fatura ya da fiş istenmesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan işlemler, değiştirilen parçalar mutlaka faturaya yazılmalıdır. Yetkili servislerin vereceği hizmetlerde yaşanabilecek sorunlarda tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekiyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Alo 175 Tüketici Şikayet Telefon Hattına da başvuru yapılabilir. Öte yandan yetkisiz servisler tarafından dolandırıcılık varsa bu konuda yargıya da gidilebilir."

"70 TL DEDİLER 550 LİRA ALDILAR"

Öte yandan, Aziz Koçal, bu konuda yaşanan mağduriyetlerle ilgili kendilerine gönderilen bir e-postayı paylaştı. Elektronik postada, geçen ay bir firma tarafından aranarak sadece 70 lira karşılığında kombi bakımı yapılabileceğinin kendisine söylendiğini aktaran tüketici, o sırada kombisinde sıcak su problemi yaşadığını, bu yüzden bakım teklifini kabul ettiğini bildiriyor.

Tüketici, yaşadığı süreçle ilgili şunları anlatıyor:

"Pompa bakımı, tesisat su boşaltımı, ilaçlama, pompa yağlama, üç yollu onarım yaptıklarını ve sorunumu giderdiklerini söyleyip 550,00 TL ücret alıp gittiler. Ertesi gün sıcak su sorunu tekrar oldu ve firmayı aradım, servis ekiplerini yönlendireceklerini söylediler ama kimse aramadı. Daha sonra tekrar aradım dönen olmadı."

Bu kişilerden dönüş olmayınca daha önce bakım yaptırdığı kombi ustasını çağırdığını aktaran tüketici, şu ifadeleri kullanıyor:

"Usta geldi ve kombiyi tekrar söktü. Diğer firmanın yaptım dediği işlerin hiç birinin yapılmadığı bilgisini verdi. Hatta parçaların resmini çekmemi istedi. Firmaya ödediğim fatura ve yapılmamış işlerin belgesi de mevcut. Yani telefonla arayıp 70 TL'ye bakım yapacaklarını söyleyen ancak geldikten sonra kombimde bir sürü işlem yaptıklarını belirten kişiler 550 TL aldı. Problem devam edince çağırdığım tanıdık usta bu kişilerin kombide hiçbir şey yapmadığını ortaya. Benim yaşadığım mağduriyeti kimsenin yaşamaması için herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum."