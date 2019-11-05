Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Yayıklı köyünde yaşayan Fatma Öncel (66) evinin çatı katından aşağı inerken merdiven boşluğuna düştü. Yakınlarının 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önleminin ardından yaptığı inceleme sonrası kadının cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Öncel'in cenazesi daha sonra ailesine teslim edilerek Yayıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.