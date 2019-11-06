Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları İdlib'in güney kırsalındaki Dar el-Kabira köyüne hava saldırısı düzenledi. İdlib'de sivil savunma ekipleri, Rus savaş uçaklarının hava saldırısında Dar el-Kabira köyündeki bir evin hedef alındığını söyledi. Saldırıda 3 çocuğun hayatın kaybettiğini, çocukların annesinin de ağır yaralandığını aktaran savunma ekipleri, yaralı kadını tedavi için en yakın tıbbi noktaya götürdüklerini belirtti.

Öte yandan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Birleşmiş Milletler'e (BM), İdlib'deki Rus ve rejim saldırılarına maruz kalan 4 milyon kişiyi koruma çağrısında bulundu. Sivil savunma ekipleri, İdlib’de Ekim ayında düzenlenen saldırılarda 9'u kadın, 9'u çocuk olmak üzere 26 kişinin öldüğünü, 72 kişinin yaralandığını duyurmuştu.