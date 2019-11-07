Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgutlu'da oturan Nuray Kılıç, 18 yaşına giren ve kendisinden sürekli büyük doğum günü isteyen oğlu için trafik polislerinin yardımıyla sürpriz yaptı. Nuray Kılıç, oğlunu Ergenekon Mahallesi'nde bulunan bir restorana çağırdı. Doğum gününün kutlanacağından habersiz olan Ulaş Berkant Kılıç (18), arkadaşının kullandığı motosikletiyle yola çıktı. Ehliyeti olmadığı için trafik polislerinden korkan Ulaş Berkant Kılıç ve arkadaşını, sürpriz yapmak için bekleyen polis ekipleri durdurdu. Trafik polisi Adem Beyaz, motosiklette yolcu olarak bulunan Ulaş Berkant'a kask takmadığı için cezai işlem uygulanacağını söyledi. Ceza makbuzunu yazmak için çıkaran polis memuru Adem Beyaz, Ulaş Berkant'ın doğum gününü kutlayarak annesinin yazdığı mektubu verdi.



Durum karşısında şaşıran ve annesinin yazdığı mektubunu okuyan Ulaş Berkant, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Öncelikle trafik polislerimize teşekkür ediyorum. Bu kadar olay içerisinde vakitlerini ayırıp böyle güzel bir organizasyon düzenlemişler. Benim için sürpriz oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Doğum günü sürprizini hazırlayan anne Nuray Kılıç ise oğlunun sürekli olarak kendisinden doğum günü sürprizi beklediğini, bu yüzden oğluna hem ders vermek, hem de sürpriz yaparak doğum gününü kutlamak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Kılıç, "Oğlum, 18 yaşına gireceğini söyleyerek, 'Anne artık evde kutlanmasını istemiyorum. Bana büyük bir sürpriz yapmanı istiyorum. Senden beklentim çok yüksek' demişti. Benim de trafik polislerinden korktuğu aklıma geldi. Çünkü her eve gidişimde, bugün trafik yakalamadı diye konuşuyorduk. İş yerinde çalışırken aklıma trafik polisi bir abimiz var onu aradım, konudan bahsettim ve yardımcı oldular. Bir mektubum yazdım oğluma. Oğlumun arkadaşı Sinan, polis Adem bey, ben organize olduk ve oğlumu Ergenekon Kavşağı'nda yakaladılar. Ben çok mutlu oldum ve oğlumun mutlu olması için böyle bir sürpriz hazırladım. Onu biraz mutlu edebildiysem ne mutlu bana" dedi.



Ulaş Berkant Kılıç, daha sonra ailesi ve sevenleri ile doğum gününü kutlarken 18. yaşında yapılan sürpriz sayesinde hem çok mutlu olduğunu hem de bundan sonra kasksız motosiklete binmeyeceğini söyledi.

