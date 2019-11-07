Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim’i Genelkurmay Karargahı’nda askeri törenle karşıladı. Bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalındığı törende, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, karargah binasına geçerek görüştü.
Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
07.11.2019 - 13:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Güler,
661116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661116.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER