Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 12.30 sıralarında Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana geldi. Servis sürücüsü H.Y. okul çıkışında öğrencileri almak için aracıyla birlikte bahçeye girdi. Bu sırada kantinden çıkan 9 yaşındaki Eylül M. servisin önüne atladı. Küçük kızı altına alan servis şöförü olayın şokuyla aracını tekrar geriye hareket ettirdi. Bu sırada küçük kızın üzerinden tekrar geçen şoföre veliler ve öğrenciler büyük tepki gösterdi.

Olayı gören veliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Minik Eylül’ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Servis sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.