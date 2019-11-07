Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Kurt Dere civarında meydana geldi. Köylüler, büyük bir yılanın öldürülüp ağacın üzerinde bırakıldığını gördü. Köy sakinlerinden biri de, ağaçta asılı olan yılanın fotoğraflarını çekti.
DAHA ÖNCE DEVASA BÜYÜKLÜKTE YILAN GÖRÜLMÜŞ!
Öte yandan, bölgede daha önce devasa büyüklükte yılan görüldüğünün geçmişten beri dilden dile dolaştığı öğrenildi.
6 metrelik dev yılan dehşete düşürdü! Öldürüp ağaca astılar...
07.11.2019 - 16:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler, büyük bir yılanı öldürüp ağaca astı. Öte yandan, bölgede daha önce devasa büyüklükte yılan görüldüğünün geçmişten beri dilden dile dolaştığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Kurt Dere civarında meydana geldi. Köylüler, büyük bir yılanın öldürülüp ağacın üzerinde bırakıldığını gördü. Köy sakinlerinden biri de, ağaçta asılı olan yılanın fotoğraflarını çekti.
Kaynak: İHA
Etiketler : dev yılan,
661145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661145.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER