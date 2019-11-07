Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Kurt Dere civarında meydana geldi. Köylüler, büyük bir yılanın öldürülüp ağacın üzerinde bırakıldığını gördü. Köy sakinlerinden biri de, ağaçta asılı olan yılanın fotoğraflarını çekti.



DAHA ÖNCE DEVASA BÜYÜKLÜKTE YILAN GÖRÜLMÜŞ!

Öte yandan, bölgede daha önce devasa büyüklükte yılan görüldüğünün geçmişten beri dilden dile dolaştığı öğrenildi.





