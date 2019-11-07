Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'e doğru seyir halinde olan Resul E. (17) idaresindeki plakasız motosiklete, Davut B. (61) yönetimindeki 16 P 3259 plakalı otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Eren Ç. (15) yere düşerek yaralandı. Motosiklet ise yol kenarında bulunan park halindeki minibüsün altına girdi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlatırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.