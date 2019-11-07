İstanbul Adalet Sarayı'nda alkollü araç kullanmak dolayı 4 ay 5 gün ceza aldıktan sonra intihar eden İbrahim Özkan'ın (35) yazar Seray Şahiner ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı
07.11.2019 - 19:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Adalet Sarayı'nın 7'nci katıdan atlayarak intihar eden şahsın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.
Etiketler : İstanbul Adalet Sarayı,
661175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661175.aspx
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