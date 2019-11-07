Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Adalet Sarayı'nda alkollü araç kullanmak dolayı 4 ay 5 gün ceza aldıktan sonra intihar eden İbrahim Özkan'ın (35) yazar Seray Şahiner ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.