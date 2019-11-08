Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.28'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğindeki meydana gelen deprem il merkezi ve ilçeleride hissedildi.