Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.28'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğindeki meydana gelen deprem il merkezi ve ilçeleride hissedildi.
Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
08.11.2019 - 01:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre Adıyaman'da, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.
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661230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661230.aspx
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