Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 Kasım günü Kocaeli’nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda örgütün eğitim sorumlusu R.H. ile B.E., M.H., H.E. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden B.E. ve M.H. tutuklanırken, H.E. ve R.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.