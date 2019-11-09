Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazreti Muhammed aleyhisselamın dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlit Kandili sebebiyle Türkiye ve dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, camilere akın etti. Genç yaşlı demeden camileri dolduran milyonlar “Şefaat ya Resulallah” nidaları eşliğinde mübarek gecede ellerini semaya açtı. Müslümanlar, İslam âleminin çeşitli bölgelerinde akan kan ve yapılan zulümlerin durması için dua etti.