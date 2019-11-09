Hazreti Muhammed aleyhisselamın dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlit Kandili sebebiyle Türkiye ve dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, camilere akın etti. Genç yaşlı demeden camileri dolduran milyonlar “Şefaat ya Resulallah” nidaları eşliğinde mübarek gecede ellerini semaya açtı. Müslümanlar, İslam âleminin çeşitli bölgelerinde akan kan ve yapılan zulümlerin durması için dua etti.
Mevlit Kandili’ni idrak ettik
09.11.2019 - 02:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Âlemlere rahmet olarak gönderilen ve karanlıklar içerisinde yüzen dünyayı aydınlatan Peygamber Efendimizin doğum günü, İslam âleminde büyük bir coşkuyla kutlandı.
Etiketler : cami,kandil,
661467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661467.aspx
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