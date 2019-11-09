Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifini kendisine misyon edinen İhlâs Vakfı, yurt içinde ve yurt dışında insanlara faydalı olmaya devam ediyor. Son hizmet yeri, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Afganistan'ın kuzey bölgesi vilayetlerinden Cevizcan oldu. Bölgede hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu, Kur'ân-ı kerim kursu ve medreseden müteşekkil külliye dualarla hizmete girdi. “Mektubatı Rabbani’nin yazarı büyük İslam âlimi İmamı Rabbani hazretlerinin isminin verildiği külliye, halkın ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap verecek nitelikte. Açılışta bir konuşma yapan Afganistan İpekyol Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülhakim Mahdum, külliyenin yapımında destek olan hayırseverlere teşekkür etti. Öte yandan Mevlit Kandili dolayısıyla Afganistan'da Farisi olarak bastırılan Hakikat Kitabevinin Ehl-i sünneti anlatan dört çeşit kitabı Cevizcan vilayetinde medrese talebelerine ve bölge halkına kandil hediyesi olarak dağıtıldı.