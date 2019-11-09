Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbistan’da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Oktay Aydın, Kümbet Mahallesi güzergahından aracına yolcularını aldıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıktı. Aydın’ın kullandığı otobüs, Malatya Caddesi’ne geldiği sırada annesi ile birlikte yolculuk yapan 6 yaşındaki çocuk bir anda bayıldı. Annesinin, ‘Çocuğum ölüyor’ şeklindeki feryadı üzerine otobüsü durduran Aydın, hemen yardıma koştu. Bir yandan panikleyen anneyi sakinleştirmeye çalışan Aydın, çocuğu hastaneye yetiştirmek için hiç vakit kaybetmeden güzergahından çıkarak otobüsteki diğer yolcularla birlikte aracının yönünü hastaneye çevirdi. Otobüsünü hiç durmadan süren Aydın, çocuğu kucağına alarak hastanenin acil servis görevlilerine teslim etti. Çocuğunu bir an yalnız bırakmayan endişeli anne de kızının peşinden hastaneye koştu.

ATEŞLİ HAVALE GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Hastanenin acil servisinde yapılan ilk kontrollerde minik kızın ateşli havale geçirdiği belirlendi. Gerekli müdahaleleri acil serviste yapılan küçük kızın tedavisinin devam ettiği ve durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan halk otobüsü şoförü Oktay Aydın, “Kümbet hattında çalışıyorum. Birden ‘çocuğum ölüyor’ diye bir ses duydum. Arkama baktığımda küçük bir kız çocuğunun bayıldığını gördüm. Yolcular ambulansı arayın diyordu. Çocuğun annesi ağlıyordu. Annesini sakinleştirmeye çalıştım. Çocuğun kendinde olmadığını görünce direk hastaneye sürdüm. Ne kadar ışık varsa geçtim. Elimden geldiği kadar hızla hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Hastanenin acil servisine gelince de kucağıma alıp içeri taşıdım. Yolcularımı da özür dileyerek hastanenin orada indirdim. İnşallah durumu iyidir. Ben üzerime düşeni yaptım” diye konuştu.

Güzergah dışına çıkarak hastaneye kadar götürdüğü yolcular da duyarlılığından dolayı Aydın’a teşekkür etti.