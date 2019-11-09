Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki cami inşaatında cansız bedeni bulunan Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis olayla ilgili MOBESE kameralarını inceleme altına aldı.
El ve ayakları bağlı ceset bulunmuştu, şüpheli yakalandı
09.11.2019 - 21:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bornova ilçesinde el ve ayakları bağlı halde cesedi bulunan şahsın ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,
661583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661583.aspx
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