Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Savran, 45 V 7740 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracının motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Panikle aracı durduran Savran durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar oluştu.