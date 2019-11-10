ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, elektronik sigaralarda kullanılan vitamin E asetat adlı kimyasal katkı maddesinin, ülkedeki akciğer vakalarının sebebi olabileceği kaydedildi. İnceleme ekibinden Dr. James Pirkle, “aşırı derecede yapışkan” bir madde şeklinde tanımladığı vitamin E asetatın, solunum yoluyla akciğerlere girdikten sonra çıkmadığını söyledi. CDC Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anne Schuchat da elde edilen sonucun büyük bir buluş olduğunu vurgulayarak, “Bu, diğer bileşenleri devre dışı bırakmıyor, belki birden fazla sebep var, ancak yeni bulgular önemli” ifadesini kullandı.
40 kişiyi öldüren kimyasal katkı
10.11.2019 - 04:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 04:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de akciğer hastalığı bağlantılı en az 40 ölüme ve 2 binden fazla vakaya sebep olan elektronik sigaralardaki zararlı madde tespit edildi.
Etiketler : elektronik sigara,e sigara,
661628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661628.aspx
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