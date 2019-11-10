Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu 24
Trabzon: Az bulutlu 22
Erzurum: Az bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22