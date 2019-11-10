Olay, Samsun açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gıda pazarlama işinde çalışan Ahmet Toraman (41) kayıkla balık tutmak için denize açıldı. Çapara ile istavrit tutan Ahmet Toraman'ın oltasına takılan istavrit balığı görümündeki zehirli olan dragon balığının dikeni sol elinin parmağına batınca zehirlendi. Vücudu bir anda ateşlenen Toraman kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek acil serviste tedavi altına alındı.
Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi
10.11.2019 - 13:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da denizde tuttuğu balığın dikeni parmağına batan bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : balık,zehirli balık,dragon balığı,
661689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661689.aspx
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