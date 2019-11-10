Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’teki Yeni Asır Caddesi’nde yapılan bir düğüne katılan grubun, Çayırova’dan gelen ve daha önceden husumetli oldukları başka bir grupla karşılaşması nedeniyle ortalık kan gölüne döndü. Çayırova’dan gelen gruba, diğer grup tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden kişinin baba, yaralanan iki kişinin ise oğlu olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi ise yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.