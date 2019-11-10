Arnavutköy’de bir aile, oğullarının nikahına gittiği sırada iddiaya göre hatalı sollama yapan kamyonetle çarpışmıştı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişiden 4'ü ağır yaralanırken, damadın annesi Ayşe Gülen Özkan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin ve aracın çarpışması ve aracın sürüklenmesi görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da paniklediği görülüyor.
Oğullarının nikah törenine giderken kaza yapan ailenin o anları kamerada
10.11.2019 - 17:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy’de oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aile,kaza,nikah,story_,
661722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661722.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER