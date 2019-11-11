Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAŞİT AĞZIKARA

Bir şehir düşünün tarihi 8.000 yıllık. Selçuklu ve Osmanlıdan kalma eserleri, termali, mermeri, haşhaşı, kaymağı, sucuğu ile meşhur. Afyonkarahisar’dan bahsediyorum. Tarihî evlerinin arasında dolaşıp muhteşem lezzetlerini tattığım unutulmaz bir seyahat gerçekleştirdim.

1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali’nde onlarca sanatçı hünerlerini sergiledi. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ın himayelerinde ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in öncülüğünde Afyonkarahisar’ın tarihî geçmişiyle bağ kurmayı amaçlayan festivalin ana temasını “Ahmet Şemsettin Karahisari’nin baş harflerini kullanarak “AŞK” yapmışlar. Bu ismi hemen hatırlamayabilirsiniz ama eserlerini görmeyeniniz çok azdır.

RUM DİYARININ YAKUTU

Ahmet Şemsettin Karahisari, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış. Şair, terzi ve hattat. Karahisari, yazının geçmişine sahip çıkarak yakut üslubunu yeniden yorumlamış. Hattatların yedi büyük üstadından beşincisi. Sultan II. Bayezid zamanında İstanbul’a gidip ömrünün sonuna kadar burada yaşamış. Burada Halvetiye şeyhlerinden Camalettin İshak Karamani hazretlerine intisap etmiş. Yazı hocası Esadullah Kirmani ile de İstanbul’da tanışmış.

SÜLEYMANİYE’NİN ÜÇ MİMARINDAN BİRİ

Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan ve Ahmet Karahisari’nin eseridir desek yanlış olmaz. Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii’nin açılışında anahtarı Mimar Sinan’a uzatır. Koca Sinan der ki; “Sultanım, caminin kubbesine Nur ayet-i kerimesini gözlerinin nuruyla beraber nakşeden Karahisari kulunuza açtırmak evladır”. Anahtarı Şemsettin Karahisari’ye uzatırlar. O da gözleri kapalı bir şekilde camiyi açar.

Süleymaniye Camii’ni gezerken içindeki hatları yapan büyük üstadı anmayı da unutmayın. Büyük hattatın bugüne miras kalan eserlerinden biri de Sultan II. Mustafa’nın Topkapı Sarayı Hırka-i Şerif odasına vakfettiği Mushaf-ı Şerif. Çok fazla eseri yok ama bu iki örnekteki sanatı onun bizlere bıraktığı en güzel hediyedir. Büyük hattat 1556’da Süleymaniye Camii’nin bittiği sene 90’lı yaşlarında vefat eder. İstanbul Sütlüce’deki kabrinin mezar taşı kitabesini de kendisi yazmış.

AFYON’UN KAYMAĞI ANADOLU’NUN KAVŞAĞI

Seyahate çıkmadan evvel bölgenin soğuğu ile ilgili çok uyarı aldım. “Üşürsün” dediler ama bizim şansımız mıdır bilmem güneşli bir hafta sonu geçirdik. Şehrin mermeri, sucuğu, pastırması, kaymağı, lokumu, ekmek kadayıfı, haşhaşı ve patatesli ekmeği dillere destan. Şimdiye kadar yediğin en lezzetli tatlı hangisi diye sorarsanız hiç düşünmeden kaymaklı kabak tatlısı derim. Seyyah-ı Fakir çekimleri için kayıtta olduğumuz esnada bana bu tarifi mümkün olmayan lezzeti tattırdılar. İnanın hücrelerime kadar hissettim. Ülkemizin yedi coğrafi bölgesinin üçünde bulunan Afyonkarahisar için bölge halkı “Biz Anadolu’nun kavşak noktasıyız” diyor. Sahabe-i Kiram efendilerimiz İstanbul’a düzenlenen akınlarda Afyon’daki Roma şehirlerini mağlup ederek ilerlemiş.

Özetle, tabii güzellikleri, tarihî derinliği, muhteşem lezzetleri ile Afyonkarahisar alternatif tatilciler için iyi bir tercih. Ayrıca karavancıların da en önemli uğrak noktası.

BİLMEM ÇIKSAM MI ÇIKMASAM MI?

Evliya Çelebi’nin iki saatte çıktığı 226 metre yükseklikteki Afyonkarahisar kalesi, şehirde dikkatinizi çeken ilk yer. Doğal bir yapı olan kale, tarih boyu güvenlikli alan olarak kullanılmış. Şehir de kalenin etrafına kurulmuş. “Acaba kaleye çıksam mı?” diye düşünüyorum. Bir Afyonlu akıl veriyor: Kalbin varsa hiç niyetlenme. Manzarası eşsiz ama 550 basamaktan çıkması da zor inmesi zor.