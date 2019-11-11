Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Akyaka Gençlerbirliği Kulübü sporcuları, yağış sebebiyle tarla ve boş araziler çamur olunca saha sorunlarına dikkati çekmek amacıyla özellikle kalecinin yaralanmaması için sporcuların getirdiği halı, kilim ve battaniyeleri pazar yerindeki asfalta serip idman yaptı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde 1 yıl önce kurulan Akyaka Gençlerbirliği'nin futbolcuları, antrenmanlarını sahaları olmadığı için çoğunlukla boş arazilerde ve tarlalarda gerçekleştiriyor.

Soyunma odası "minibüs"

Pazar yerindeki idmana çıkmadan önce formalarını soyunma odası olarak kullandıkları kulübe ait bir minibüste giyen futbolcular, daha sonra asfalt üzerinde ısınarak idmana başladı.

Kulüp sporcuları ve yöneticileri, maddi imkansızlıkları ve saha sorunları bulunduğunu belirterek, futbol oynayıp spor yapabilmeleri için kendilerine bir spor salonu ya da saha yapılmasını talep ediyor.

Akyaka Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Veli Aramaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahanın olmamasının sporcularını engellemediğini, her şarta rağmen maçlara hazırlandıklarını söyledi.

Toz ve çamur engelinden dolayı ilçedeki pazar yerinde antrenman yaptıklarını belirten Aramaz, "Şu anda hava şartlarından dolayı aşırı toz ve yağmur sebebiyle çamur olduğu için tarlalar yerine ilçemizdeki pazar yerinde antrenman yapmaya karar verdik. Bu şartlarda yaptığımız antrenman çok sağlıklı değil, bunu biliyoruz ama başka hazırlanacak alanımız yok. Antrenmanlarda kalecimiz yaralanmasın diye arkadaşlar evlerinden battaniye, kilim, halı gibi yumuşak şeyler getirip kalecinin olduğu yere seriyor. Yetkililerden tek isteğimiz buraya sentetik bir saha yapılmasıdır. Buradan çok yetenekli gençler çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Sentetik saha yapalım ve gençleri spora yönlendirelim"

İmkansızlıklara rağmen futbolcularının hevesli ve inançlı olduğunu vurgulayan Aramaz, şöyle devam etti:

"İlerideki süreçte milli takım seviyesine çıkacak ve bu potansiyele sahip oyuncularımız var. Akyaka ilçemize bir sentetik saha yapalım ve gençleri spora yönlendirelim. Gençleri kötü alışkanlıklardan, kahve köşelerinden veya farklı alanlardan, tütün ve buna benzeri alışkanlıklardan uzak tutalım. Başladığımızda takıma ilk yıl 40'ın üzerinde sporcu kazandırdık, sonra bazı arkadaşlarımız gelmemeye başladı. Stadımızın olmaması yüzünden haftada iki üç gün Kars'a antrenmana gitmek çok zor olduğu için sayımız 40'dan 18'e kadar düştü."

"Arkadaşlarım evden halı, kilim getirip kale önüne seriyor"

Takımın kalecisi Ömür Can Erdağı ise asfalt üzerinde antrenman yaparken en çok kendisinin zorlandığını aktardı.

Zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmediklerini anlatan Ömür Can, "İki yıldır bu takımdayım, Akyaka Gençlerbirliği olarak gerçekten çok zor şartlar altında antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sahamız, soyunma odamız yok, ilçenin pazar yerinde toplanıp yol kenarına park ettiğimiz kulüp aracını soyunma odası olarak kullanıyoruz. Şu zamanda tarlada toz fazla olduğu için antrenmanlarımızı da asfaltta yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaleci Ömür Can, asfalt üzerinde antrenman yaparken yaralanmaması için arkadaşlarının evden halı, kilim getirdiğini dile getirerek, "Takımın kalecisiyim antrenmanlar benim açımdan daha zor oluyor. Arkadaşlarım yaralanmamam için evden halı, kilim getirip kale önüne seriyor. Çok zor oluyor ama bu zorluklara rağmen hiçbir şekilde spordan geri kalmadık. her zaman mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Akyakalılar olarak daha iyi şartlar altında antrenman yapabileceğimiz spor alanlarının yapılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Uğurcan Doruk da zorluklara rağmen takımın çok hevesli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"18 kişilik bir kadromuzda hevesli ve genç kardeşlerimiz var. Futbolu çok seviyoruz, sevmesek bu zemin üzerinde oynamazdık. Yetkililer bize bir antrenman sahası verirse, sentetik saha sorunumuzu çözerlerse neden geleceğin Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Burak Yılmaz ve Arda Turanları buradan çıkmasın."