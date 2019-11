Türkiye Gazetesi

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflenen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 2 bin 23 nokta belirledi. Sivas'ta ise il protokolünün katılımıyla saatler 11.11'i gösterdiğinde Yıldızeli Ilıca Köyünde fidan dikme etkinliği icra edildi. Programa; Vali Salih Ayhan, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcıları, Kurum Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dikme etkinliği protokol konuşmaları ile başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanya neticesinde tüm Türkiye'de aynı anda 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, son 15 yıl içerisinde de Sivas'ta milyonlarca fidanın dikildiğini kaydetti.



Annesi ile yaşadığı bir diyaloğu aktaran Bilgin, "Geçenlerde annemle Gardaşlar Ormanına gittik. Ben 1-2 yaşlarındayken bu bölgeye yeni ağaç dikilmeye başlandığını söyledi. Demek ki 47 yıl önce dikilen fidanlar, bugün bir ormana dönüştü. Faklı etkinliklerin gerçekleştirildiği şehrimiz için değerli bir alan haline geldi. İnşallah bugün farklı noktalarda diktiğimiz fidanlar 20, 30, 40 yıl sonra güzel alanlara dönüşecek" dedi.



Belediye olarak yeni bir kampanya başlattıklarını dile getiren Başkan Bilgin, "Belediye olarak biz de Orman İşletme Müdürlüğümüz ile farklı alanlar belirledik ve aynı anda o bölgelerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Belediyemizi ziyarete gelen misafirlerimiz de dahil olmak üzere kendileri adına bir fidan dikeceğiz. Sertifikasını da kendisine göndereceğiz. Ada, parsel ve sıra numaraları ile bu diktiğimiz fidanları bilgisayar ortamında kayıt altına alacağız. İsteyenler uygulama üzerinden fidanlarının yerini görebilecek. Bu kampanyamızın ilk kısmını da 24 Kasım Öğretmenler gününde hayata geçireceğiz. Paşabahçe mevkiinde öğretmenlerimiz adına oluşturacağımız ormana 7 bin fidan dikeceğiz" şeklinde konuştu.



Kampanya çerçevesinde Sivas’ta 49 farklı noktada 511 bin 279 fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren Vali Salih Ayhan, "Geleceğe bırakılabilecek en güzel miras budur. Bu sene 4,5 milyon fidan dikimi gerçekleştirdik. 15 yılda ise 100 milyon adet fidan dikimi yapıldı. Buna herkesin sahip çıkması adına Sivas'taki 661 okulumuzun her birinin ormanı olsun istedik. Her mezun adına fidan dikilecek. Her çocuğumuz okula başlarken ve mezun olurken fidan dikecek. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından il protokolü saatler 11.11'i gösterdiğinde butonlara basarak fidan dikimi etkinliğini başlattı. Akabinde Ilıca köyünde oluşturulan ormanlık alana vatandaşlarla birlikte fidan dikildi. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği program renkli görüntülere sahne oldu.