Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan I.Y. yaralanırken, O.P.'nin evi ve iş yerine de silahlı saldırıda bulunuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla bağlantıları olduğu iddia edilen F.M. ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.M. ve F.K. akşam saatlerinde tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Silahlı saldırı ve bıçakla yaralamaya 2 tutuklama
11.11.2019 - 18:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da silahlı saldırı ve bıçakla yaralama olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Silahlı saldırı,bıçakla yaralama,tutuklama,
661937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661937.aspx
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