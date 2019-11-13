Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Çubuk ilçesinde ikamet eden ve inşaat işi yapan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan, bir süredir kayıp olarak aranıyordu. Yaklaşık 1 gündür kendisinden haber alınamayan Aydoğan’ın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir arazide inceleme yapan polis ekipleri, Aydoğan’ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.