Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın 70 yıllık boza firması, ezberleri bozarak bozanın 4 çeşit meyvelisini üretmeyi başardı. Kışın vazgeçilmez içeceklerinden olan boza artık yazın da içilebilecek. Bozayı 12 ay satabilmek için yeni ürün arayışlarına başlayan firma, bozanın ananaslı, çilekli, ballı-muzlu ve orman meyvelisini üretti. Firma, bozaya yeni bir tat kazandırarak yaz kış satışını yapıyor. Meyveli bozalar tadına bakanlar tarafından çok beğenildi.





AMERİKA'YA BİLE SATIYOR

Şirketin Genel Müdürü Atakan Kuşku, "1951 yılından itibaren boza üretimi yapıyoruz. Ben ve kardeşim üçüncü kuşağız. Boza çok faydalı bir ürün, içine dışarıdan herhangi bir madde katmıyoruz. Yerli üretim olan mısır, darı ve buğday kullanıyoruz. Boza çocuklara çok faydalı, enerji veren bir meşrubat. Çocuğu olan annelerde sütü artırıyor. Biz bu ürünü 81 vilayete ve Amerika'ya satıyoruz. Eskiden sadece kış aylarında satılan bozayı 12 ay nasıl satabiliriz diye düşünürken, meyvelisini niye üretmiyoruz dedik ve meyveli bozayı yaptık. Ananas, çilek, ballı muzlu ve orman meyvelisi olmak üzere 4 çeşit meyveli boza üretimi yaptık. Özellikle çocuklara sevdirmek istedik. İçinde gerçek meyveler var. Firma olarak yılda 4 bin ton boza satıyoruz. Biz yakında Bursa'nın merkezinde bir boza evi açarak herkese bu lezzeti tattıracağız" dedi.