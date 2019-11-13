Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
İLAÇ İÇEREK İNTİHAR ETTİ
Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bulunan bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Op. Dr. Emine Özdemir (52), ilaç içerek intihar etti.
AİLEVİ SORUNLAR NEDENİYLE İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 1 çocuk annesi Emine Özdemir'in ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1 çocuk annesi doğum uzmanı doktor intihar etti
13.11.2019 - 16:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir özel hastanede doğum uzmanı olarak görev yapan doktor, evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : intihar,doğum uzmanı,doktor,kocaeli,
662374 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662374.aspx
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