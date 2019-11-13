Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.



İLAÇ İÇEREK İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bulunan bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Op. Dr. Emine Özdemir (52), ilaç içerek intihar etti.



AİLEVİ SORUNLAR NEDENİYLE İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 1 çocuk annesi Emine Özdemir'in ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.