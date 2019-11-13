Edinilen bilgiye göre, Malkara-Şahin yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkisinde bir kişinin kestiği kavak ağacı, altında bulunan Hüseyin Şenkaya’nın (60) başına düştü. Ağır yaralanan Şenkaya, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı
13.11.2019 - 18:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kesilen kavak ağacı başına düşen adam ağır yaralandı.
Etiketler : Tekirdağ,
662405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662405.aspx
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