Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Yüksekova’da görev yapan matematik öğretmeni Bedirhan Kurt, hem kendi adına hem de öğrencileri adına müthiş bir başarıya imza attı. Kurt, öğrenme güçlüğü çeken talebelerle yakından ilgilenince başarı da arkasından geldi ve iki öğrencisinin Türkiye genelinde düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyesi Şampiyonası’nda finale yükselmelerini sağladı. Ege Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olarak on sene evvel öğretmenliğe başlayan Bedirhan Kurt, geçen yıl Yüksekova’daki Esenyurt İlkokuluna tayin edildi. Öğrencileri arasında özgül öğrenme güçlüğü çeken 11 öğrenciyle yakından ilgilenen Kurt, başarılarını artırabilmek için onlara uygun öğrenme metotları uyguladı.



OKULUN DA GÖZDELERİ

Öğrenciler, okuldaki en başarılı talebeler arasına girdi. Okuldaki çocukların iyi bir eğitim almasını istediğini ifade eden Bedirhan Kurt “Öğrencilerim Türkiye’nin diğer bölgelerinde okuyan öğrencilerle aynı imkâna sahip değildi. Daha klavyenin ne olduğunu bilmeyenler vardı. Onlara yardımcı olmak istedim. Öğrencilerimi çok iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Umuyorum ki, bu öğrenciler vatanlarına hayırlı fertler olarak yetişecek” dedi. Öğrenciler de kendileriyle yakınan ilgilenen, teknoloji sınıfı oluşturulmasını sağlayan öğretmenlerine teşekkür ederek onun sayesinde derslerinde daha başarılı olduklarını dile getirdi.



Bana ödül vermeyin bize akıllı sınıf yaptırın

Öğrencilerin gelişimlerini görüntüleyerek sosyal medyada yayınlayan Bedirhan Kurt’un başarısından etkilenen hayırsever bir iş kadını, okulda bir sınıfın yenilenerek son teknolojik cihazlarla donatılması işini üstlendi. Boyanan, sıra ve masaları yenilenen derslik, 10 dizüstü bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve fotokopi makinesinin bulunduğu bir teknoloji sınıfına dönüştürüldü. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da oluşturulan teknoloji sınıfını gezerek, gösterdiği gayretlerden dolayı öretmen Kurt’u kutladı. Bedirhan Kurt “Elde edilen başarıyı gören iş kadını beni ödüllendirmek istedi. Ancak bunu kabul etmedim ve iş kadınından okula teknoloji sınıfı yaptırmasını talep ettim. Ödül yerine öğrencilerimin daha kaliteli eğitim görebilmeleri için böyle bir talepte bulundum. Kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye’nin böyle insanlara ihtiyacı var” dedi.