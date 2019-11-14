Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.
Evlilik teklifi yapayım derken yürüyüş yolunu yaktılar
14.11.2019 - 09:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : evlilik teklifi,yürüyüş yolu yandı,
662500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662500.aspx
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