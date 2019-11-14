Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.”