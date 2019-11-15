Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir gözaltına alınmıştı. Emniyetleri işlemleri tamamlanan zanlılar adli makamlara sevk edildi. Şaban Vatan, Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.