Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amanos Dağı eteklerindeki Kozaklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangında, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.