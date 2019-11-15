Amanos Dağı eteklerindeki Kozaklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangında, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.
Hatay'daki orman yangını yayılıyor
15.11.2019 - 01:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Etiketler : hatay,orman yangını,
662680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662680.aspx
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