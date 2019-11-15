Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; dün gece Köşk’te bir yerde toplanan Mehmet Bozkurt ve arkadaşları alkol alıp eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden arkadaşların eğlencesi acı bitti. Mehmet Bozkurt’un bir anda fenalaştığını gören arkadaşları, Mehmet Bozkurt’u araçlarına alıp Köşk’te bulunan 112 Acil Servis Ambulans noktasına götürdü. Buradan 112 Acil Servis ekiplerince bir yandan ilk müdahale uygulanan bir yandan da hastaneye yetiştirilmeye çalışılan 30 yaşındaki Mehmet Bozkurt hayatını kaybetti.

Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından Mehmet Bozkurt’un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.